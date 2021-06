Louis Walsh ricorda com’è stato lavorare con Britney a X Factor: «Aveva un sacco di problemi»

Il produttore discografico Louis Walsh, giudice di X Factor UK e USA, ha parlato di come è stato lavorare con Britney Spears a The X Factor USA. Correva l’anno 2012, e la giuria era composta anche da Demi Lovato e L.A. Reid e Simon Cowell, che Walsh aveva sostituito per qualche puntata.

Parlando con l’Independent, Walsh ha dichiarato: «Sono stato seduto con Britney per due giorni e dopo ogni paio di audizioni lei si accasciava sulla sedia. Dovevano letteralmente fermare lo show e portarla fuori perché era sotto l’effetto di tanti farmaci. Mi dispiaceva per lei». Walsh ha continuato: «Eccola qui, la più grande pop star del pianeta, e lei era seduta lì fisicamente, ma non era lì mentalmente. Aveva un sacco di problemi. Questo è quello che succede. Non possiamo incolpare l’industria musicale. Probabilmente molti vogliono essere famosi, ottengono tutto e poi non sono ancora felici. Non è quello che pensavano che fosse. Penso che ci sia un vuoto in molte persone. Ottengono quello che vogliono, ma non li rende felici».

Parlando di salute mentale delle celebrities, Walsh ha aggiunto: «Penso che le loro famiglie debbano farlo. Le madri, i padri, i fidanzati, le fidanzate – devono prendersi cura di loro». E alla domanda se la Spears avrebbe dovuto essere aiutata, invece di essere la protagonista di uno show televisivo, Louis ha risposto: «Stava ricevendo milioni di dollari per farlo, quindi perché cazzo non avrebbe dovuto sedersi lì?».