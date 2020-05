“Lost in the Desert”, il nuovo brano di Daniele Silvestri, Joan Wasser e altri

“Dare voce ai più sommersi tra gli invisibili, i più fragili di una categoria già seriamente compromessa e fortemente a rischio”. È questo l’obiettivo di LOST in the DESERT, brano che un collettivo di artisti – che comprende nomi come Daniele Silvestri, Rancore e Joan Wasser – ha deciso di scrivere per sostenere i loro colleghi meno fortunati e tutelati: tutti i tecnici e le maestranze che lavorano dietro le quinte nel mondo della musica.

“È il momento di dirgli che era importante quello che facevano e che prima o poi rifaranno, e che adesso che non possono farlo… non sono stati dimenticati, messi da parte, abbandonati”, spiega un comunicato stampa che presenta il brano.

LOST in the DESERT sarà disponibile dal 12 maggio su tutti gli store e piattaforme digitali. Per ora è in pre-save qui.