Lost Festival 2025, annunciati i primi nomi in cartellone

Kanye West ha pubblicato un brano con Sean “Diddy” Combs e sua figlia North (senza permesso di Kim Kardashian)

'Lonely Roads Still Go to Sunshine' si può ascoltare solo su X. Nell'intro West e Diddy conversano a distanza. «Grazie per esserti preso cura dei miei figli», dice Combs. «Ti voglio bene, è come se mi avessi cresciuto», la risposta Ye. Kim non è riuscita a fermare la pubblicazione