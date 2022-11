Lory Muratti ha pubblicato il suo nuovo album e libro, ‘Torno per dirvi tutto’

In questo ultimo mese vi abbiamo iniziato a portare dentro al mondo creato da Lory Muratti con una serie di contenuti in anteprima.

Siamo passati tra le anime sfinite di Due perfide comparse, di cui vi abbiamo mostrato il video in anteprima dandovi anche l’opportunità di leggere uno scritto introduttivo che ci ha portato dentro al mondo notturno dell’opera dell’autore per poi continuare con l’esclusivo ascolto di Viola, il primo singolo estratto dalla doppia opera di cui abbiamo avuto il piacere di svelarvi anche il primo capitolo.

Non solo un libro che sorprende per la capacità di trattare il tema del suicidio e un intrigante disco di contaminazioni sonore, Torno per dirvi tutto è soprattutto l’opera ambiziosa di un artista multidisciplinare. E di opere di questo tipo, nell’arte, ne abbiamo un estremo bisogno.

Ora il momento è arrivato: Torno per dirvi tutto vede finalmente la luce, come album e libro.