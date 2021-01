L’orgia di corpi di Mace, Blanco e Salmo: guarda il video di ‘La canzone nostra’

Una grande slam dance sotto la pioggia. È uscito oggi il video di La canzone nostra, il pezzo di Mace con Blanco e Salmo. Girato in bianco e nero dal collettivo YouNuts, parte dal passaggio del ritornello “Sono sotto la pioggia” per rappresentare una sorta di rito musical-tribale, un incontro di corpi ed energie, esattamente quel che non si può fare oggi.

«Il video» scrive Salmo su Instagram «è un omaggio agli anni ’90, ci siamo ispirati al video I’m So Crazy di Par-T-One vs INXS (storico mashup del sardo Dj Sergione) e Firestarter dei Prodigy».

Pubblicata lo scorso venerdì, la canzone anticipa il nuovo album di Mace OBE che uscirà il 5 febbraio. «Mi sono innamorato di questa canzone appena ho sentito la bozza», scrive Salmo, «mi sembrava qualcosa di diverso dal resto del sound italiano. Sto cercando di essere imprevedibile e di adattarmi a qualsiasi stile».

Qui sotto i due video a confronto: La canzone nostra e I’m So Crazy.