Loreen ha vinto Eurovision 2023

Come da pronostici, con 583 voti la cantante svedese Loreen ha vinto la finale di Eurovision 2023: classe ’83, ha partecipato alla manifestazione con Tattoo, una power ballad che cresce e che culmina in un ritornello giusto giusto come solo i nostri amici nordici sanno fare.

Quando si tratta di Eurovision, Loreen è una specie di veterana: la cantante, infatti, aveva già vinto un microfono di cristallo nel 2012, con il brano Euphoria.

L’attività artistica di Loreen non riguarda solo la musica: ha recitato nell’adattamento di Vinterviken, film del 2021 disponibile su Netflix. È conosciuta anche per la sua attività politica: nel 2012, durante la partecipazione in Azerbaigian, condannò le violazioni dei diritti umani nel paese; è stata inoltre ambasciatrice per il comitato svedese per l’Afghanistan, esperienza che l’ha portata a visitare il paese nel 2013. Nel 2022 si è inoltre esibita al Sverige samlas och hjälper, evento benefico per l’Ucraina.

Il secondo posto se l’è preso il finlandese Käärijä: la sua Cha Cha Cha ha raccolto 526 voti, precedendo di poco l’israeliana Noa Kirel con la sua Unicorn. Ottimo risultato anche per Marco Mengoni: il vincitore del Festival di Sanremo si è piazzato al quarto posto, con 350 voti.