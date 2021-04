Loredana Bertè ammette di usare il playback: «Non voglio prendere in giro il pubblico»

Ieri sera Loredana Bertè era ospite del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, dove ha presentato il suo ultimo singolo Figlia di… Durante l’esibizione, però, la Berté ha sollevato l’asta del microfono, svelando a tutti che stava cantando completamente in playback. Un gesto particolare, che poco dopo la De Filippi ha chiesto di spiegare.

«Ho fatto vedere che era sfacciatamente in playback perché quando si fanno promozioni, il pubblico a casa è troppo giovane e non lo sa, si deve fare così, in playback», ha risposto la Bertè. «Io non voglio prendere in giro nessuno, tantomeno il mio pubblico». Poco prima la cantante aveva paragonato l’esibizione con quella di Sanremo: «Mi sono emozionata di più qui, cantare di fronte a delle sedie vuote è stato un po’… triste. Qui è tutto diverso».

Trovatevi qualcuno che vi guardi come Loredana Bertè guarda il playback #Amici20 pic.twitter.com/5B1RFCw7DA — Andrea Bartini (@AndreaBartini) April 17, 2021

L’ultima puntata del serale di Amici è andata in onda ieri sera. Tra gli ospiti c’era anche Raoul Bova, e la ballerina Martina Miliddi è stata eliminata. Trovate qui le nostre pagelle.