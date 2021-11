Lorde torna sulla spiaggia per il video di ‘Fallen Fruit’

Dopo aver condiviso un EP in lingua māori, Lorde ha pubblicato il video musicale dell’ultimo singolo estratto da Solar Power, Fallen Fruit.

Nel video, Lorde torna sulla spiaggia che abbiamo visto per la prima volta esplorare nel video di Solar Power, solo che ora la spiaggia è ingombra di materiali di scarto: annaffiatoi, barche da pesca rovesciate. In una lettera postata insieme alla pubblicazione, Lorde ha scritto: «Gli esseri umani trattano la terra con mancanza di rispetto e la spogliano della sua bellezza».

Gli incendi divampano sulla sabbia una volta indisturbata e nella lettera la cantante si chiede: «Ci sarà sempre un altro posto incontaminato per ricominciare, giusto?»



La lettera e il video arrivano entrambi prima del 25° compleanno di Lorde, previsto per la prossima settimana. E venerdì arriva sui servizi di streaming l’edizione deluxe di Solar Power con le bonus track Hold No Grudge e Helen of Troy.