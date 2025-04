Lorde sta finalmente per tornare: la cantante ha annunciato l’uscita imminente di What Was That, il suo primo brano inedito dopo quattro anni di silenzio.

«Il mio nuovo brano, What Was That, sarà presto fuori», ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio con un’immagine che sembra essere la copertina del singolo.

Nello scatto, realizzato da Talia Chetrit, l’artista neozelandese con due trecce e una maglietta rossa acceso, lo sguardo fisso nell’obiettivo mentre l’acqua le scorre sul viso.

La scorsa settimana, Lorde aveva già dato un assaggio della canzone pubblicando il suo primo video su TikTok. Nel breve estratto si sente cantare: «Da quando avevo 17 anni, ti ho dato tutto. Ora ci svegliamo da un sogno… beh, amore, cos’era quello?».

La pubblicazione di What Was That segnerà il ritorno discografico della cantante dopo Solar Power, l’album del 2021. Nel frattempo, nel 2023, si è cimentata in una cover dei Talking Heads e ha partecipato al remix del brano di Charli XCX Girl, So Confusing.

Proprio questo weekend, Lorde è salita sul palco del Coachella insieme a Charli XCX per una performance dal vivo del remix.