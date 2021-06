Lorde ritorna con ‘Solar Power’

Una riga di commento: «In arrivo nel 2021… la pazienza è una virtù». Una copertina, una foto dal basso della popstar che apparentemente corre su una spiaggia. E un titolo: Solar Power.

Una semplice schermata del sito ufficiale della cantante ha acceso interesse e fantasie di fan e media: Lorde sta per tornare. Non è ancora dato sapere quando, se non entro il 2021. E non si sa di preciso se Solar Power sia il titolo dell’album o, com’è più probabile secondo molti, il titolo del primo singolo che lancerà il nuovo progetto della cantante neozelandese che nel 2022 sarà in tour.

Una cosa è certa: il titolo Solar Power (energia solare) non stupisce chi sa dell’attivismo della cantante sul fronte del cambiamento climatico. Nel febbraio del 2019 la pop star è andata in Antartide per osservarne in prima persona gli effetti. Lo ha raccontato in un diario pubblicato da Rolling Stone. L’album potrebbe essere legato a quel viaggio. Tra i produttori dovrebbe esserci Jack Antonoff.

«Stiamo cercando di pagare i debiti ambientali lasciati dai nostri predecessori nella vaga speranza che i nostri discendenti possano prosperare», scriveva Lorde su Rolling Stone. «È un impegno importante per una specie come la nostra affamata di gratificazioni sempre più grandi e veloci e accessibili. Ma adesso lo capisco e spero che riusciate a farlo anche voi. In gioco ci sono meraviglie straordinarie».

Ecco la copertina di Solar Power: