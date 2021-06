Lorde pubblica ‘Solar Power’: «Sto costruendo un universo che non vedo l’ora di mostrarvi»

L’attesa è finita: in coincidenza con l’eclissi solare, Lorde ha pubblicato il suo nuovo singolo Solar Power, accompagnato da un video musicale che potete vedere qui sopra, oltre ad annunciare anche il terzo album che porta lo stesso nome.

Suo primo brano dal 2017, Solar Power è un co-scritto e co-prodotto con Jack Antonoff, e dentro troviamo qualcosa sia di Freedom! ’90 di George Michael che della produzione di Antonoff sull’ultimo disco di St. Vincent, Daddy’s Home.



Nel video Lorde si diverte sulla spiagge della Nuova Zelanda insieme ai suoi amici. In una dichiarazione nella sua newsletter, la cantautrice ha detto che Kefali ha co-diretto anche gli altri video musicali dell’album, «costruendo un intero universo cinematografico che non vedo l’ora di farvi vedere».

«Ho fatto qualcosa che racconta da dove vengo – la mia famiglia, le mie amiche, la mia vita all’aria aperta, la mia incessante ricerca del divino», ha scritto.



Pur non dichiarando una data di uscita ufficiale per l’album, Lorde esortato i fan a stare all’occhio perché ci saranno un sacco di indizi: «Ci sono molti dettagli in arrivo, una quantità quasi comica a dire la verità». Tenete gli occhi aperti.