Lorde: «Per un’artista bianca stare in silenzio è peggio che farsi un selfie in manifestazione»

Lorde ha espresso solidarietà nei confronti dei manifestanti di Black Lives Matter scesi in piazza dopo le morti di George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e altri. Lo ha fatto in uno scritto – una newsletter indirizzata ai fan e poi postata da vari account social – in cui riflette sul suo ruolo di musicista e donna bianca in questo momento storico.

Lorde spiega di aver partecipato a una manifestazione di Black Lives Matter a Auckland, Nuova Zelanda, e di essere insoddisfatta «dall’attivismo performativo di celebrities bianche come me». Pur riconoscendo che è difficile bilanciare «il fatto di mettersi in mostra sui social media e fare qualcosa di concreto», la cantante è convinta che per un artista bianco «stare in silenzio è peggio che farsi un selfie in manifestazione».

«Quindi, fatemelo dire chiaramente: la continua e sistemica brutalità della polizia è razzista e ripugnante, ma non è sorprendente».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 (@lordestars) in data: 1 Giu 2020 alle ore 12:52 PDT

Lorde si sente coinvolta e sente la responsabilità di farlo perché la sua musica è «ispirata da e dialoga con l’hip hop». Aggiunge che anche altri musicisti e produttori che hanno copiato il sound della trap o che si sono sentiti cool perché hanno usato il suono dei piatti tipico dell’hip hop hanno «la responsabilità di far sapere a chi li ascolta che sono con loro anche quando è difficile, non solo quando è facile o quando ne traggono un beneficio. Noi vi vediamo e ci siamo».

Alla fine del messaggio Lorde si rivolge ai suoi fan di colore: «Mi spiace che questa sia la realtà in cui siete costretti a vivere, che non abbiate avuto scelta». Si augura che i bianchi che conoscono «stiano facendo il possibile per alleggerire il vostro fardello. E spero davvero, ma davvero che il sistema cambi e cominci a proteggervi».

L’ultimo album di Lorde è Melodrama nel 2017. In una newsletter inviata ai fan il mese scorso ha detto che arriverà nuova musica, ma non ha specificato quando.