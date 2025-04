Lorde ha suonato il nuovo singolo dopo che la polizia ha fermato il raduno con i fan

Lorde ha mandato un messaggio ai suoi fan invitandoli ad incontrarla “al parco”, martedì, e coloro che l’hanno capito si sono diretti in massa al Washington Square Park di New York.

Il risultato è che si sono presentate moltissime persone, e i fan hanno iniziato ad arrampicarsi su alberi e lampioni per non perdersi la cantautrice. Le guardie del parco e la polizia locale avrebbero però detto ai presenti che l’evento era stato annullato, apparentemente prima ancora dell’arrivo di Lorde. Più o meno nello stesso momento, Lorde ha pubblicato delle storie su Instagram per affrontare la situazione, scrivendo: «Oddio, la polizia ci sta bloccando. Sono davvero stupita da quanti di voi si siano presentati!!!» La cantautrice ha aggiunto: «Ma mi stanno dicendo che dovete disperdervi… Mi dispiace tanto».

Tuttavia, la maggior parte delle persone è rimasta lì per l’ora successiva, finché il produttore Dev Hynes (che molti conoscono come Blood Orange), è arrivato con un altoparlante che ha sparato a tutto volume What Was That, conducendo i fan fuori dal parco. Lorde è quindi arrivata intorno alle 21, fermandosi a ringraziare i fan riuniti prima di iniziare a cantare la sua canzone sulla traccia. Il video:

LORDE PERFORMING WHAT WAS THAT IN NEW YORK CITY: pic.twitter.com/fEZWH78kfv — carlos ❆ (@BRTXCX) April 23, 2025

All’inizio di questo mese, Lorde aveva anticipato il suo nuovo singolo What Was That con il suo primo video in assoluto su TikTok. Nel video, la si vede mentre cammina nello stesso parco, ascoltando un’anteprima del singolo. Lorde ha poi annunciato che pubblicherà il singolo di debutto del suo quarto album il 25 aprile.