Lorde ha spiegato come saranno i concerti italiani del 2022

Lorde ha spiegato in una e-mail indirizzata ai fan quale sarà il feeling del tour che toccherà l’Italia nel 2022, il 16 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 17 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona.

«Siamo in piena estate» scrive Lorde. «Un giorno in piscina, la luce si affievolisce, la gente comincia ad avere fame. Mi tolgo il costume da bagno e metto un capo leggero, forse una sottoveste vintage di Dries, applico un po’ di gloss colorato e comincio a preparare piattini di olive di Castelvetrano, finocchi sottaceto, sardine, un formaggio di pecora chiamato Devotion – non è un bel nome per un formaggio? – e rovisto nel frigo per capire cosa posso cucinare».

«Il giardino è un tripudio di fiori e api, è una piccola area che ora sembra più alta che larga. Qualcuno accende le luminarie sopra la piscina, parte della musica. Tutti passano al mezcal. Esco e vado verso il barbecue, lo accendo, sento che in casa e in giardino l’atmosfera sta iniziando a cambiare. Metto sulla griglia zucchine, formaggio halloumi e nettarine succose, guardo i segni della brace scurirsi. Alte candele di cera d’api brillano. La padrona di casa mangia. Qualcuno mette su una vecchia canzone, qualcun altro dice: “Oh mio Dio, non la sentivo da quando…”».

«Due ragazze in piedi vicino al pianoforte cominciano a ballare, tenendosi per mano e ridendo – è solo una cena in una sera d’estate, ma il mondo sta iniziando a inclinarsi. Più tardi, saremo tutti più stanchi dopo aver ballato da qualche parte gli uni nelle braccia degli altri, ma per ora nell’aria c’è leggerezza, siamo scalzi con addosso solo dei prendisole, la notte è una grande promessa. È così che sarà lo spettacolo».

Due settimane fa Lorde ha pubblicato il nuovo singolo Solar Power che dà il titolo album che uscirà il 20 agosto, la cui copertina è stata subito trasformata in meme. «Il disco sarà una celebrazione del mondo naturale, un tentativo di immortalare le cose più profonde, le sensazioni più trascendentali che si provano quando si è all’aperto», ha detto la cantante. «Quando si ha il cuore spezzato, si prova dolore, si vivono amori profondi o si è in stato di confusione, io mi rivolgo al mondo della Natura per cercare risposte. Ho imparato a inspirare e buttare fuori. Questo disco è il risultato di tutto ciò».

La cantante ha preso la decisione inusuale di non pubblicarlo in compact disc. Ci sarà una versione fisica eco-compatibile che avrà le dimensione del CD, ma senza il dischetto dentro. «Ho deciso in anticipo durante il processo creativo di questo album che volevo fare qualcosa riguardo l’impatto ambientale e quindi pensare ad un’alternativa al CD. Volevo creare un Music Box simile al CD per misure, grandezza e prezzo». Lorde non ha però rinunciato alla versione in vinile.