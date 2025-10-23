Lorde ha annunciato una nuova data italiana a Unaltrofestival

Non siete riusciti ad accaparrarvi in tempo un biglietto per il concerto di Lorde a Bologna di fine novembre? Non temete; la popstar neozelandese ha appena annunciato un’altra data italiana, questa volta prevista per l’estate 2026.

Lorde si esibirà alle XII edizione di Unaltrofestival al Parco della musica di Milano. Segnatevi la data: giovedì 23 luglio 2026. Lorde è la prima headliner di Unaltrofestival che nell’edizione del 2025 ha portato in Italia artisti come Fontaines D.C., Smashing Pumpkins e Massive Attack, posizionandosi come una delle rassegne più importanti dell’estate italiana.

Lorde in questo momento è nel pieno del suo Ultrasound World Tour, dove nell’ultima data a Los Angeles ha portato sul palco Charli XCX per il remix di Girl, So Confusing.

Per i biglietti: saranno disponibili su Ticketmaster Ticketone e Vivaticket dalle ore 10 di lunedì 27 ottobre. I titolari di Carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 ottobre. Per gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di venerdì 24 ottobre.

Rolling Stone Italia sarà media partner della data.