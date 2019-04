Lorde canta ‘The Sound Of Silence’ per le vittime di Christchurch

Lorde ha reso omaggio alle vittime dell’attacco terroristico di Christchurch, in Nuova Zelanda, con una sua versione di The Sound Of Silence di Simon & Garfunkel.

L’esibizione è stata registrata durante l’evento You Are Us/Aroha Nui, un concerto benefico per ricordate le 50 vittime dell’attentato di avvenuto lo scorso 15 marzo: «Sono grata di far parte di questa iniziativa. Quello che è successo il mese scorso è sconvolgente e voglio solo dire a tutta la comunità islamica, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, che siamo tutti con voi. E questo è il nostro modo di dimostrarvelo».

Potete vedere il video qui: