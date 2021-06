Lorde annuncia due date in Italia e pubblica la tracklist di ‘Solar Power’

Solar Power, il nuovo album di Lorde, arriverà il 20 agosto. Ma le notizie non finiscono qui, perché la cantautrice ha inoltre annunciato un tour mondiale che toccherà anche il nostro paese nel 2022.

A quattro anni da Melodrama, Lorde pubblicherà quindi un nuovo lavoro, di cui ha annunciato la tracklist. 12 brani, con Jack Antonoff alla produzione. Un album che è «una celebrazione della natura, un tentativo di immortalare i sentimenti profondi che ho quando sono all’aperto», ha detto Lorde in una dichiarazione. «Quando viviamo tempi difficili, dolorosi o pieni di confusione, guardo la natura per avere le risposte che cerco. Ho imparato a e a sintonizzarmi. Questo è quello che è venuto fuori». Copertina e tracklist:





01. The Path

02. Solar Power

03. California

04. Stoned in the Nail Salon

05. Fallen Fruit

06. Secrets from a Girl (Who’s Seen It All)

07. The Man with an Axe

08. Dominoes

09. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

Sul sito ufficiale si apprende che il disco sarà venduto in vinile e in un nuovo formato, ‘discless’. «Ho deciso che volevo anche creare un’alternativa ecologica e duratura al CD», ha detto Lorde. Dentro al Music Box ci saranno note scritte a mano, foto esclusive e una scheda per il download. «Volevo fosse simile per dimensioni, forma e prezzo ad un CD, pensato per un ambiente di vendita al dettaglio, ma volevo fosse qualcosa che si distingue».



Ma veniamo al tour mondiale, che arriverà anche nel nostro paese il 16 giugno 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 17/06 al Castello di Villafranca di Verona. I biglietti saranno disponibili dal 25 giugno. Tutte le date sul sito ufficiale, qui.