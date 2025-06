L’opinione di Salzano (Friends & Partners) sui finti sold out: «È una polemica basata su poco o nulla»

«Quella di regalare i biglietti o ridurre le cifre per annunciare i sold out è una pratica del tutto scorretta, ma credo si stia creando una polemica su poco o nulla», dice Ferdinando Salzano, fondatore di Friends & Partners, alla vigilia della festa di Ligabue a Campovolo. Interpellato sulla polemica musicale della settimana – alimentata in particolare da un articolo di Selvaggia Lucarelli e da una “sceneggiatura” di Federico Zampaglione su Facebook – il promoter ha affermato che la situazione dei concerti in Italia non è drammatica. Anzi.

«Il mercato è florido, non ci sono nubi di alcun tipo, lo dicono i dati Siae, ma anche la quantità di gente che vuole vedere concerti, l’aumento di luoghi dove vederli. Il problema secondo me sta nella crescente ossessione di tutto l’ambiente per due concetti: sold out e flop. Perché poi, quando parli di 20 mila o anche 15 mila persone per giovani artisti, signori, sono comunque tante persone. E aggiungo: Elodie non ha bisogno di difese da parte mia, ma non ho mai visto sue dichiarazioni trionfali che parlassero di sold out. E io stesso da oggi sarò attentissimo a usare queste parole».

Elodie era stata al centro dell’articolo di Lucarelli, ma molto si è ricamato anche sulle date cancellate da Bresh e Rkomi. Il tutto ha finito per riportare in auge un tipo di polemica in realtà non nuova, sui flop mascherati da sold out. Un’affermazione di Salzano è sembrata indirizzata nemmeno troppo velatamente alla ricostruzione di Zampaglione, incentrata sostanzialmente sullo sfruttamento e il raggiro dei giovani musicisti. «Ho letto di modalità di gestione manipolatorie tra manager e artisti», ha commentato il promoter. «Credetemi: gli artisti non sono pupazzi o burattini, sono teste pensanti, e sono molto autonomi nelle loro decisioni».

Quanto alle dispute sulle cifre, secondo Salzano le situazioni vanno analizzate caso per caso, ma «una cosa è certa: i prezzi annunciati per i biglietti vanno mantenuti. Detto questo, i prezzi speciali per alcune categorie sono sempre esistiti ma con numeri limitatissimi, 200 o 300 biglietti. Visto che mi trovo qui per Ligabue posso dire che con Luciano la politica è sempre stata: niente omaggi, neanche i contest delle radio, che pure sono una modalità normale anche per i tour internazionali. Lo fanno gli Oasis, e mi sento di escludere che abbiano problemi a vendere biglietti. Poi ci sono delle aziende partner con cui abbiamo realizzato alcune delle iniziative qui a Campovolo, ma insisto che i biglietti omaggio sono poche centinaia, una quantità irrilevante su 100 mila spettatori, sono numeri che non vanno minimamente a inficiare il rapporto con gli spettatori e la loro esperienza».