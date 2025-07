L’Opera Festival vuole farvi ballare ai piedi dell’Etna

Dal 21 al 24 agosto 2025, tra le colate laviche dell’Etna, torna Opera Festival, uno dei più interessanti appuntamenti italiani dedicati alla musica elettronica e alla sperimentazione multimediale. La quinta edizione, intitolata Sciara – (termine siciliano – sciàra – per indicare i paesaggi etnei nati da colate laviche solidificate), celebra i primi cinque anni del festival con un concept che fonde radici e trasformazione, tradizione e avanguardia.

In un festival diffuso su tutta Milo (Catania), Opera riaccende i suoi spazi tra live, DJ set, talk, installazioni e performance. La line-up riunisce una serie di intriganti producer e dj di varie scene internazionali: tra i nomi, Bambi (Francia), PLO Man e Polygonia (Germania), Sandrien (Paesi Bassi), Kube97 (Belgio), KOSH e OCB (Marocco), Batu (UK), CCL (USA), Daura e Ciel (Canada), DJ MARIA (Tokyo). Dall’Italia invece Claudio PRC, Born In 1986 e due degli organizzatori del festival, Cheval e Davo. Il rapporto con il territorio verrà invece musicalmente indagato da Matteo Nasini che con Etnasonica trasformerà i parametri di misurazione dell’attività dell’Etna in suono.

Tra le varie location ci sarà Punto Base (sede degli after), la Ballroom (il main stage) e il Claim Stage (il palco free entry nel borgo) con la nuova installazione Cyber Plants. Non mancherà inoltre l’appuntamento all’alba con l’Etna Morning, concerto simbolo del Festival e che quest’anno subirà delle nuove variazioni.

Opera si conferma un festival che immagina nuovi mondi partendo da territori aridi. Perché anche sulla sciara, può nascere qualcosa di straordinario.