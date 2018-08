L’omaggio di Nicki Minaj a Notorious B.I.G. è la compilation rap dell’estate

Devi proprio essere la regina per prendere il beat di Just Playing (Dream) di The Notorious B.I.G e usarlo per prendere per il culo gran parte dei pesi massimi della scena rap maschile americana. E se, in un certo modo, richiami anche un po’ Dreams (prodotta da B.I.G.) della tua acerrima nemica Lil Kim, meriti il regno. Questa è Nicki Minaj.

La rapper di Trinidad in Barbie Dreams, tratta da suo ultimo disco Queen, riprende infatti un vecchio gioco del rap maschile e trasforma il dreams of fucking an R&B bitch, I’m just playing… I’m saying di Biggie in dream of fuckin’ one of these little rappers, I’m just playin’, but I’m saying’.

Siamo stati al gioco e abbiamo deciso di prendere i little rappers nominati da Nicki e stilare una playlist di superhit. Dove possibile, abbiamo scelto le collaborazioni con la nostra Minaj, anche per sottolineare il clima bonario del brano (tranne nel caso di Dj Khaled, per lui un meritatissimo diss).

1. “Just Playing (Dreams)” The Notorious B.I.G.

2. “No Frauds” Lil Wayne feat. Nicki Minaj & Drake

3. “Perfect” Dave East

4. “Throw Sum Mo” Rae Sremmurd feat. Nicki Minaj & Young Thug

5. “In Da Club” 50 Cent

6. “Poppin’ The Thangs” G-Unit

7. “She For Keeps” Quavo feat. Nicki Minaj & Quality Control

8. “Kiss My Ass” Bob Wow feat. Nicki Minaj

9. “Like a Star” Fetty Wap feat. Nicki Minaj

10. “Moment 4 Life” Nicki Minaj feat. Drake

11. “All Eyes” Meek Mill feat. Nicki Minaj & Chris Brown

12. “The Way Life Goes Remix” Lil Uzi Vert feat. Nicki Minaj

13. “Anybody” Young Thug feat. Nicki Minaj

14. “I Got It Made” Special Ed

15. “Panda” Desiigner

16. “Rake It Up” Yo Gotti feat. Nicki Minaj

17. “You Da Baddest” Future feat. Nicki Minaj

18. “Do You Mind” Dj Khaled feat. Nicki Minaj & Chris Brown

19. “Big Bank” YG feat. Nicki Minaj & Big Sean, 2 Chainz

20. “Hate It or Love It” The Game feat. 50 Cent

21. “Fefe” Tekashi aka 6ix9ine feat. Nicki Minaj

22. “Roman’s Revenge” Eminem feat. Nicki Minaj

23. “99 Problems” Jay-Z