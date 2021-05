L’omaggio di Madonna e dei Duran Duran a Nick Kamen

Ci si aspettava una sua reazione. Qualche ora dopo la diffusione della notizia della morte di Nick Kamen, Madonna ha reso omaggio al cantante scomparso a soli 59 anni.

Era stata infatti lei a notarlo nel celebre spot della Levi’s e a intuirne le potenzialità canore arrivando a scrivere e produrre con Stephen Bray il singolo del 1986 Each Time You Break My Heart.

La popstar ha ricordato Kamen sui social: «È straziante sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato una persona gentile e dolce e hai sofferto troppo. Ovunque tu sia, spero che tu sia più felice».

A Madonna si sono uniti i Duran Duran con un messaggio firmato da John Taylor: «È triste venire a sapere della morte di Nick Kamen. Era una delle persone più adorabili e gentili che abbia incontrato. Era un caro amico di mia figlia e di sua madre. Ci mancherà. RIP Nick».

Come Nick Kamen, anche Tanita Tikaram ebbe successo nella seconda metà degli anni ’80 per poi sparire dalle top 10 dalla metà dei ’90 (ma a differenza di Kamen, ha continuato a fare dischi). La cantante ha twittato: «Che tristezza apprendere della morte di Nick Kamen. Incidevamo per la stessa etichetta e perciò quando muovevo i primi passi ci siamo incrociati qualche volta. Era gentile e dolce, non aveva l’ego di uno che ha avuto successo grazie alla bellezza fuori dall’ordinario. Le mie condoglianze alla famiglia».

Sad to hear that Nick Kamen has died . We met a few times when I was starting out in music as we were signed to the same label . He was kind & sweet , none of the ego of someone who had just set the world alight with his extraordinary beauty My condolences to his family . https://t.co/T6EOM7kDpE

— Tanita Tikaram💙 (@tanita_tikaram) May 5, 2021