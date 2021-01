L’omaggio dei Duran Duran a David Bowie: ascolta la cover di ‘Five Years’

A poche ore dalla performance a Just For One Day, l’evento virtuale di tributo a David Bowie, i Duran Duran hanno pubblicato una cover di Five Years. La nuova versione del classico di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars abbonda di synth, mentre nel ritornello Simon Le Bon è accompagnato da un coro.

«La mia vita da teenager girava tutta intorno a David Bowie», ha detto Le Bon in un comunicato. «È la ragione per cui ho iniziato a scrivere canzoni. Sono passati cinque anni, ma una parte di me non riesce ancora a credere alla sua morte, forse pensa che sia ancora qui e che ci sarà sempre. Quando abbiamo preso l’LP di Ziggy Stardust e l’abbiamo messo sul piatto, Five Years era il nostro primo assaggio di perfezione. Non riesco a spiegare quanto sia onorato che i Duran Duran abbiano avuto l’opportunità di suonare questa canzone e di mettere il nostro nome accanto al suo per il tributo alla sua musica».

Just For One Day si terrà l’8 gennaio, in quello che sarebbe stato il 74esimo compleanno di Bowie. Parteciperanno anche Boy George, Adam Lambert, Michael C. Hall, Trent Reznor, Billy Corgan e altri. Tutti i guadagni raccolti verranno donati a Save the Children, che Bowie aveva supportato con il concerto al Madison Square Garden del 1997.

I Duran Duran, invece, celebreranno il 40esimo anno di carriera con un piccolo tour. La prima data è a Dublino, il 13 giugno. Tutte le informazioni sono sul sito della band.