L’omaggio dei Backstreet Boys a Aaron Carter, «uno di famiglia»

I Backstreet Boys hanno reso omaggio a Aaron Carter, l’ex teen idol e fratello di Nick Carter scomparso sabato scorso. Ieri sera, durante l’esibizione del gruppo alla O2 Arena di Londra, i Backstreet hanno mostrato un montaggio di immagini di Carter sul finale di No Place.

Per il tributo a Carter è stata scelta quella canzone, ha poi spiegato Kevin Richardson, perché parla di famiglia.

Alla fine del brano ha preso la parola Richardson mentre i restanti membri della band si sono stretti attorno a Nick, visibilmente scosso e in lacrime, nel tentativo di consolarlo: «È una serata triste perché abbiamo perso uno di famiglia. Abbiamo cercato di trovare un momento della performance per ricordarlo. Il fratellino di Nick, Aaron Carter, è morto ieri. Fa parte della nostra famiglia e vi ringraziamo per l’amore, i messaggi, il supporto che ci avete dato».

Most emotional moment of the Backstreet Boys concert so far. They made a speech about Aaron Carter. Not a dry eye in the o2. pic.twitter.com/YBpTz6neVc

Poche ore prima, Nick Carter aveva postato su Twitter alcune foto di famiglia col fratello accompagnate da questo messaggio: «Ho il cuore spezzato. Anche se con mio fratello avevo un rapporto complicato, non ho mai smesso di volergli bene. Ho sempre nutrito la speranza che in qualche modo, un giorno, imboccasse un cammino sano e che alla fine trovasse l’aiuto di cui aveva disperatamente bisogno».

«Siamo portati a volte a dare a qualcosa o a qualcuno la colpa di una perdita. La verità è che in questa storia sono la dipendenza e la malattia mentale i veri cattivi. Mio fratello mi mancherà più di quanto si possa immaginare. Ti voglio bene fratellino».

Sometimes we want to blame someone or something for a loss, but the truth is that addiction and mental illness are the real villains here. I will miss my brother more than anyone will ever know. I love you baby brother. pic.twitter.com/jqo9T0DnnQ

— Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022