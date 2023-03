L’omaggio a Taylor Hawkins: 100 batteristi suonano ‘My Hero’, il video

News Musica

Tutto quello che c'è da sapere su Shane, il figlio di Taylor Hawkins che ieri sera ha fatto emozionare Wembley

Nato a Seattle il 4 agosto del 2006, ha iniziato a suonare la batteria da piccolissimo, seguendo le orme di suo padre e accompagnandolo nei tour in giro per gli Stati Uniti. Attualmente, suona la batteria in una band, gli Alive – ed è molto probabile che, in futuro, non ne sentiremo parlare soltanto come "il figlio di Taylor Hawkins"