L’ologramma di Whitney Houston verrà in tour in Italia

Whitney Houston verrà in Italia il prossimo 23 marzo – ma purtroppo solo in ologramma. Al Teatro degli Arcimboldi di Milano è prevista infatti la tappa italiana di “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram” un tour mondiale che unendo musica e tecnologia sta portando la compianta cantante in giro per il mondo per l’ultima volta.

La produzione è di Fatima Robinson, che con una band al completo e con l’aggiunta di coriste e ballerine che eseguiranno coreografie originali ha allestito uno spettacolo per celebrare la musica di Whitney Houston che si preannuncia memorabile. È anche l’unico tour su Whitney Houston autorizzato e in partnership con la Whitney Houston Estate, che ne cura la memoria.