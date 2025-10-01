Lola Young cancella tutto, anche il concerto previsto in Italia a maggio 2026

Lola Young ha cancellato tutti gli impegni, compreso il concerto che avrebbe dovuto fare al Fabrique di Milano tra otto mesi, il 29 maggio 2026. La decisione arriva dopo lo svenimento avvenuto sabato scorso sul palco dell’All Things Go di New York, quand’è caduta di schiena dopo aver detto al pubblico che aveva avuto «un paio di giorni complicati».

Dopo aver cancellato gli impegni successivi la cantante (che ha da poco pubblicato l’album I’m Only F**king Myself) ha deciso di annullare anche impegni molto lontani nel tempo, come appunto il concerto a Milano.

«Me ne vado per un po’», ha scritto su Instagram. «Mi addolora dire che devo cancellare tutto nell’immediato futuro. Grazie l’amore e il sostegno. Mi spiace deludere tutti quelli che hanno comprato un biglietto per vedermi, fa male più di quanto sappiate. Ovviamente avete tutti diritto a un rimborso completo» (Comcerto, che organizza lo show milanese, ha comunicato che “tutti gli acquirenti riceveranno automaticamente il rimborso attraverso i circuiti ufficiali di biglietteria”).

«Spero davvero che mi possiate dare una seconda possibilità dopo che avrò avuto del tempo per lavorare su me stessa e tornare più forte di prima».