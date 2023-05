L’ok dopo l’ultimo sopralluogo: il concerto di Springsteen a Ferrara è confermato

Il comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dalla Prefettura di Ferrara, ha effettuato ieri l’ultimo sopralluogo al Parco Urbano Giorgio Bassani e stabilito che il concerto di Bruce Springsteen si può svolgere. È quindi confermato il live di oggi, nonostante i territori limitrofi siano stati sconvolti nei giorni scorsi dal maltempo che ha causato nove morti e migliaia di sfollati. «Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio», ha detto Claudio Trotta, fondatore di Barleys Arts, che organizza l’evento, «ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti. Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni».

Non manca ben più di un malumore. Sono tante le persone che, soprattutto sui social, si chiedono se sia il caso di andare avanti nonostante i danni e le tragedie che si sono lasciate alle spalle le piogge, oltre ai disagi e ai rischi per la sicurezza che si troveranno ad affrontare i 50 mila spettatori che si recheranno al concerto. «Autostrade chiuse, fiumi esondati, frane, e chi più ne ha più ne metta. Aiutaci a capire come fare a raggiungere il nostro caro Bruce in queste condizioni, dal momento che di riprogrammare l’evento non se ne parla», si legge in uno dei tanti commenti social al post del promoter di Barleys Arts.

Altri si chiedono come mai, oltre al ribadire il motto “the show must go on”, non siano arrivati messaggi di solidarietà per i territori vicini alle prese con un disastro ambientale e sociale: «Ma le pare normale non spendere due parole per quello che sta succedendo in Emilia? Siamo al collasso. La gente sta morendo, le strade sono bloccate. Dispiegamento di forze tolte a chi ha bisogno in questo momento. 180 euro di biglietto ed una impossibilità oggettiva di raggiungere Ferrara. Stiamo scherzando? Fate qualcosa. Bloccate tutto». Oppure c’è chi è più drastico e non trova giusto portare avanti un concerto a fronte dei lutti che ha subito la popolazione: «Annullate l’evento di Bruce anche solo nel rispetto delle vittime».

Al momento, però, la macchina dell’evento procede spedita verso la meta e, per raggiungere il luogo in cui si svolgerà, gli organizzatori hanno fatto sapere che per quanto riguarda la viabilità l’autostrada A14 è chiusa soltanto in alcuni tratti, mentre in alternativa è percorribile interamente l’Adriatica e sono anche confermati i treni speciali in accordo con Trenitalia per raggiungere Ferrara. In città sono stati ricavati 11 mila parcheggi, con cinque nuove aree di sosta individuate, prenotabili online sulla piattaforma Park for Fun. Per chi arriverà da fuori, inoltre, è stato allestito il Ferrara Springsteen Village al parco Marco Coletta, l’area di accoglienza

Per l’accesso al concerto, sono previsti due step: il primo in via della Canapa, dove ci sarà un primo controllo visivo del biglietto. Il secondo subito dopo dove ci saranno ulteriori controlli (biglietto nominale e documento d’identità, controllo di sicurezza delle borse e zaini) per poter accedere all’Area Comfort, una sorta di “hall di attesa” con food truck, zona relax, area family con giochi per i più piccoli, e merchandising. Una volta entrati nel’area non sarà più possibile uscire dal parco.

Prima dell’esibizione di Springsteen e la E Street Band che inizierà alle 19:30, si esibiranno Fantastic Negrito alle 16:30 e Sam Fender alle 17:45 . Per quanto riguarda infine il meteo, dovrebbe essere per ora tutto sotto controllo. Domenica 21 maggio Springsteen si esibirà al Circo Massimo, per tornare martedì 25 luglio all’Autodromo di Monza, Prato della Gerascia.