Beatles: Strawberry Fields apre al pubblico

Una vera chicca per tutti i fan dei Fab 4: dal 14 settembre, l’ex orfanotrofio Strawberry Field, reso famosissimo dalla canzone dei Beatles, aprirà al pubblico.

Un progetto di cui si parla da anni ma che solo ora sta per effettivamente per prendere vita. L’edificio, gestito dall’Esercito della Salvezza, ospiterà una mostra interattiva su John Lennon e corsi di formazione per persone con difficoltà di apprendimento.

Strawberry Field si trova in Beaconsfield Road a Liverpool, molto vicino alla casa di Lennon che, da bambino, scappava a giocare nei giardini dell’Istituto insieme ai suoi amici.

Queste le parole della sorella di John: «Tutti, da piccoli, abbiamo un luogo speciale. Credo che John sarebbe felice di questo progetto».