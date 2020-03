‘Garrincha Loves Casa Tua’, in onda sabato il festival casalingo presentato dallo Stato Sociale

In queste ore di isolamento sono moltissimi i musicisti, le etichette e i locali che stanno offrendo una “programmazione alternativa”, e rigorosamente in remoto, per chi è bloccato in casa e vuole passare il tempo con la musica. Tra le iniziative più interessanti c’è Garrincha Loves Casa Tua, la versione “casalinga” del festival itinerante dell’omonima etichetta. Sabato 14 marzo 10 artisti di Garrincha Dischi (più altri ospiti a sorpresa) si esibiranno in multistreaming attraverso una piattaforma offerta dalla Regione Emilia Romagna, per uno spettacolo disponibile sia sul web che sul digitale terrestre.

Condotta dai ragazzi dello Stato Sociale, la kermesse ospiterà i concerti di Bluebeaters, Cimini, Endrigo, Frisino, Gregorio Sanchez, I Botanici, Extraliscio, España Circo Este, Safana Funk (new entry nel roster Garrincha) e ovviamente Lo Stato Sociale. Lo spettacolo inizierà alle 21.