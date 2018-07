Lo snowboard secondo Flea dei Red Hot Chili Peppers

Dopo l’uscita di I’m With You, Flea ha capito che i Red Hot Chili Peppers avevano bisogno di un cambiamento. «Mi sembrava come se facessimo le stesse cose di sempre», ha detto. «Come se potessi prevedere ogni nostra mossa». La soluzione dell’impasse aveva il faccione di Brian “Danger Mouse” Burton, che in The Getaway ha rivoluzionato il metodo di lavoro della band.

Quello che non è cambiato, però, è lo stile di vita assurdo dei quattro, come testimonia il terribile incidente sullo snowboard di Flea, che ha raccontato la storia nel video in cima all’articolo.