Lo sfogo di Lizzo sui social: «Basta, mollo tutto»

«Sono stanca di dover sopportare che di me sia detto di tutto, sia nella mia vita che su internet. Io vorrei solo fare musica, rendere felici le persone, e trasformare il mondo in un posto migliore di come l’ho trovato. Ma ormai sto cominciando a pensare che il mondo non mi voglia. Dove continuamente far fronte alle bugie che vengono dette su di me solo per mettersi in mostra e accumulare le views… sono sempre il bersaglio delle battute per il mio aspetto fisico… devo sopportare che su di me venga detto di tutto, sempre da persone che non mi conoscono e che non mi portano rispetto… Non è questo il mondo in cui voglio stare. BASTA, MOLLO TUTTO».

Questo quanto ha scritto ieri sera Lizzo sulla sua pagina Instagram, in quello che molti hanno interpretato essere un addio all’industria musicale, o almeno una pausa dopo un periodo molto intenso per la cantante, che l’ha vista prima accusata di molestie sessuali verso i membri del suo staff e del suo corpo di ballo, poi “scagionata” da altri collaboratori, e infine ancora subissata di messaggi d’odio e scherno mentre il caso è esaminato.

Sfoghi di questo genere, e conseguenti minacce di “mollare tutto”, non sono nuovi per l’artista, che già l’anno scorso aveva bloccato il suo account Twitter dopo una tempesta di commenti sul suo peso e sul fatto che fosse legato a una sorta di strategia commerciale per mantenere forte il suo brand.

Rimane da vedere se all’annuncio di ieri sera conseguirà qualche azione concreta. Nel frattempo, sotto il post si sono assommati i commenti a favore di Lizzo, tra cui quello di Paris Hilton:

