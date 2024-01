Lo avete visto Robert Fripp truccato da Kiss?

Ok, noi di Rolling Stone abbiamo truccato i Pooh come i Kiss, ma anche Robert Fripp non scherza.

Nella più recente puntata della serie Sunday Lunch, l’appuntamento domenicale su YouTube in cui il chitarrista dei King Crimson accompagna la moglie e cantante Toyah Willcox mentre interpreta cover nella cucina di casa, Fripp è apparso truccato da Kiss, con tanto di lingua posticcia più lunga di quella di Gene Simmons.

Scopo: suonare Lick It Up, che paradossalmente è la canzone che ha lanciato la fase senza trucco della band americana.

Da I Predict a Riot dei Kaiser Chiefs a Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, le cover della serie Sunday Lunch non hanno alcuna pretesa artistica, nonostante il profilo “alto” di Fripp, musicista rigoroso e impeccabile. Sono invece pensate come intrattenimento leggero. L’arte di rendersi ridicoli per strappare un sorriso alle persone.

Non a caso, è un appuntamento nato durante la pandemia. «Quando il gioco si fa duro, gli inglesi si rendono ridicoli», ha detto Fripp. Secondo lui, «gli artisti hanno la responsabilità di esibirsi in questo particolare momento, per tenere alto il morale della gente. È una tradizione culturale decisamente inglese. In sostanza, quando in Inghilterra le cose vanno molto male, si comincia a ridere e a fare cose stupide».

«La gente era sola, disperatamente sola. E ci scriveva: “grazie, ero ero sull’orlo del baratro”», ha detto Willcox. «Ci siamo resi conto che se avessimo continuato a pubblicare i video con continuità il messaggio non sarebbe stato: viviamo in una bella villa, sorseggiamo champagne e ci facciamo due risate. Sarebbe stato: siamo con voi e vogliamo condividere questa cosa».