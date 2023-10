LL Cool J, DaBaby, Sexyy Red, Rakim: guarda le esibizioni ai Bet Hip Hop Awards

I Bet Hip Hop Awards, la cerimonia che intende premiare il meglio della musica hip hop si sono tenuti lo scorso 3 ottobre ad Atlanta, in Georgia, ma solo ieri sera, ad una settimana dalla premiazione, sono stati trasmessi in televisione. Lo show, presentato da Fat Joe, è stato una celebrazione dei 50 anni dell’hip hop (qui il nostro omaggio al genere) e ha visto dominare Kendrick Lamar che si è portato a casa quattro statuette, tra cui quella di Artista hip hop dell’anno (oltre a liricista, best live performer e regista dell’anno). Miglior album è andato alla collaborazione tra Drake e 21 Savage, Her Loss, che hanno portato a casa una statuetta anche come miglior duo, mentre Metro Booming è stato premiato come miglior dj e producer.

Ma, come dicevamo, è stato anche un momento per celebrare il genere. Jermaine Dupri, Bow Wow, Ludacris e Nelly hanno celebrato i «30 sporchi ann» della So So Def Recording mentre LL Cool J, Dj Jazzy Jeff e Rakim hanno omaggiato Marley Marl, uno dei producer più importanti di fine anni ’80 e ’90. C’è stato poi spazio per la next big thing Sexyy Red e il suo successo SkeeYee, per DaBaby e GloRilla.