Lizzo torna sul palco insieme agli Incubus: il video

Lo scorso venerdì gli Incubus si sono esibiti all’Hollywood Bowl di Los Angeles e hanno invitato Lizzo sul palco per l’esibizione di Aqueous Transmission. Uno show con cui la band di Brandon Boyd ha festeggiato il compleanno del loro disco Morning View, pubblicato nell’ottobre 2001.

Lizzo ha cantato e suonato il flauto traverso. Il video:

Questa è una delle rare apparizioni di Lizzo dopo gli scandali degli scorsi mesi, quando è stata accusata da tre ex ballerini della sua crew di molestie e di aver creato un ambiente di lavoro tossico. Accuse a cui Lizzo ha risposto, definendole «tanto incredibili per non essere affrontate». Qui un piccolo riassunto delle puntate precedenti.