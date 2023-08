Lizzo, la risposta delle sue ex ballerine: «Le tue parole sono scioccanti»

Crystal Williams, Arianna Davis and Noelle Rodriguez, le tre ballerine che hanno accusato Lizzo di aver creato un ambiente di lavoro ostile tra body shaming e molestie, hanno commentato le dichiarazioni di ieri della cantante americana che si era detta «ferita» per le «false accuse» subite in questi giorni.

«Ora sono ancora più delusa per quello che ho provato e per come sono stata trattata. È una mancanza di rispetto totale» ha raccontato Williams in un’intervista a Channel 4: «È davvero scoraggiante leggere questo e sentirsi trascurati da una persona che dice di stare dalla parte delle donne, che si pone come ambasciatrice della salute mentale, del body positivity; dimostra semplicemente che non è così».

Della stessa idea è anche Noelle Rodriguez: «È scioccante leggere una dichiarazione del genere. Nelle sue parole non solo nega le nostre esperienze, di cui lei è testimone in prima persona, ma anche quelle di quelle altre donne che in passato hanno lavorato con lei e hanno detto le nostre stesse cose». «In quella dichiarazione dice qualcosa sul proteggere le donne, ma dov’era quel sentimento quando sono andata da lei a dirle: “mi dimetto perché mi sento in pericolo, non ascoltato e non rispettata”?».

Al coro si aggiunge anche Arianna Davis: «Una persona può fare cose buone, quelle non scompaiono. Le cose buone che metti nel mondo restano. Ma due cose diverse possono essere vere comunque. Una persona può fare cose buone, ma al contempo può anche farne di cattive. In questo caso molte persone ne hanno risentito, non solo noi».