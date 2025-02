Lizzo è tornata: guarda il video di ‘Love in Real Life’

La nuova era di Lizzo è arrivata. La pop star ha infatti pubblicato il suo singolo Love in Real Life, con tanto di videoclip ufficiale.

Il video si apre con Lizzo che fissa uno specchio in un corridoio prima di passare al sedile di una macchina mentre canta: «Stasera potrei fare un’apparizione dato che ho questo bell’aspetto, e in più è passato un po’ di tempo». Lizzo si ritrova poi in un club e le cose diventano rapidamente da incubo perché le persone si trasformano in zombie.

Lizzo - Love in Real Life (Official Video)

All’inizio di questa settimana, la musicista aveva condiviso un teaser per il video che la immortalava sdraiata su un’auto bianca d’epoca: «Tutto era molto più semplice, ed è esattamente ciò di cui avevo bisogno. Nessuna visualizzazione, nessun Mi piace. Vero amore. Nella vita reale».

Nell’ultimo anno Lizzo si era presa una pausa per affrontare alcuni problemi legali. Nell’agosto 2023 infatti, la cantante era stata citata in giudizio da tre ex ballerini per molestie sessuali e creazione di un ambiente di lavoro ostile. La pop star aveva definito le accuse “incredibili”. A settembre 2023, un’altra ex dipendente che lavorava nel suo team aveva affermato che a volte le venivano negate pause durante i turni di 20 ore e che aveva sentito commenti razzisti e grassofobici da parte dei membri del suo team. Nel dicembre 2024, un giudice federale della California ha stabilito che la dipendente non aveva il titolo per citare in giudizio Lizzo perché i responsabili dovevano essere la società di produzione e la società di gestione paghe.