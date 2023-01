Lizzo contro la cancel culture: «È diventata di moda»

Lizzo ha scritto cosa pensa della cancel culture in un nuovo tweet che sta facendo discutere: «La cancel culture è un’appropriazione. C’è stata una vera indignazione da parte di persone veramente emarginate e ora è diventata di moda, usata in modo improprio e mal indirizzata», ha continuato. «Spero che riusciremo ad uscirne gradualmente e a concentrare la nostra indignazione sui problemi reali».

This may be a random time to say this but it’s on my heart.. cancel culture is appropriation.

There was real outrage from truly marginalized people and now it’s become trendy, misused and misdirected.

I hope we can phase out of this & focus our outrage on the real problems.

— FOLLOW @YITTY (@lizzo) January 8, 2023