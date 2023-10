Lizzo chiede l’archiviazione della causa per molestie: con lei, 18 membri del suo staff

Lizzo sta sta chiedendo alla corte di archiviare la causa avviata da tre sue ex ballerine. In una nuova mozione presentata venerdì, il team della cantante ha descritto le accuse di fat-shaming e molestie come una “storia singhiozzante e inventata” presentata per ottenere un “rapido giorno di paga”.

Nella mozione, la squadra di Lizzo ha affermato che gli ex ballerini che hanno intentato la causa avevano mostrato un “modello di condotta gravemente scorretto” mentre lavoravano con il cantante.

“I querelanti hanno perso i voli, sono arrivati ​​in ritardo alle prove con i postumi della sbronza e ubriachi agli spettacoli, hanno avuto rapporti sessuali consensuali con membri della crew, in tournée, hanno mostrato un rapido declino nella qualità della loro danza e professionalità e, infine, hanno cospirato per creare e diffondere un’informazione non autorizzata” si legge nella documentazione ottenuta da Rolling Stone .

Le tre querelanti – Crystal Williams, Arianna Davis e Noelle Rodriguez – hanno intentato una causa contro Lizzo ad agosto, accusandola di molestie sessuali e di creazione di un ambiente di lavoro ostile derivante da incidenti presumibilmente avvenuti a partire dal 2021 e fino al 2023.

In risposta alla mozione di Lizzo, l’avvocato del querelante Neama Rahmani si è espresso contro la mozione affermando che “filmare un reality show non dà a Lizzo il diritto di infrangere la legge”.

“Anche uno studente di giurisprudenza del primo anno può vedere che la ‘libertà di parola’ non copre le molestie sessuali illegali di Lizzo e del suo team e la discriminazione razziale, religiosa e sulla disabilità”, ha scritto Rahmani in una dichiarazione inviata a Rolling Stone . «Gli imputati della difesa o sono imputati accusati di illeciti, oppure sono persone sul libro paga di Lizzo, e le loro dichiarazioni non possono essere prese in considerazione dal giudice. Questa è una domanda per la giuria.

“I nostri clienti hanno dozzine di testimoni indipendenti che supportano le loro storie, e continuiamo a ricevere richieste da altri ex dipendenti che vogliono essere nuovi querelanti”, ha aggiunto Rahmani.

La mozione di Lizzo include 18 dichiarazioni scritte da parte dello staff di Lizzo – tra cui ex ballerini, membri della band e tour manager – che sostengono la cantante.

Un’altra ballerina ha anche affermato di “non aver mai visto nessuno, compresi i querelanti, vergognarsi del proprio peso o del proprio corpo” e che Lizzo “ha ispirato tutti noi a celebrare” i propri corpi. La ballerina Melissa Locke ha anche detto di aver parlato con due dei querelanti e di aver affermato che “non hanno mai detto di sentirsi a disagio o sotto pressione” al bar di Amsterdam e che erano “molto entusiasti della fantastica serata che hanno trascorso”.

L’avvocato di Lizzo Martin D. Singer ha scritto che Lizzo ha aiutato le ballerine donandogli “un’incredibile opportunità per portare la loro carriera al livello successivo”, facendole partecipare sia al reality show Big Grrls che allo Special Tour.

A fine settembre Lizzo aveva chiesto al tribunale di archiviare la causa per molestie sessuali intentata dalle tre ex ballerine negando ogni accusa. Se così non fosse, Lizzo chiede un processo con giuria per potersi difendere.