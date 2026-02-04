 Live Nation ha “comprato” Forum e Carroponte | Rolling Stone Italia
Music Business

Firmato un accordo per l’acquisizione di ForumNet, gruppo a cui fanno capo le due venue e il Teatro Repower

di
Foto: Nainoa Shizuru/Unsplash

Live Nation ha firmato un accordo per l’acquisizione di ForumNet, gruppo che possiede tre venue milanesi: il Forum di Assago, il Carroponte di Sesto San Giovanni e Teatro Repower che si trova a fianco del Forum.

Da solo il Forum accoglie ogni anno circa due milioni di spettatori. Live Nation prevede di investire «per migliorare ulteriormente la partecipazione del pubblico, potenziare le infrastrutture dedicate ad artisti e produzioni e introdurre interventi orientati alla sostenibilità».

Non significa che al Forum vedremo solo concerti organizzati da Live Nation: le tre venue continueranno a essere gestite dal team attuale di ForumNet e accoglieranno gli show di tutti gli organizzatori di eventi. Il completamento dell’operazione, si legge in un comunicato stampa, è previsto entro aprile 2026.

