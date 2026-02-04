Live Nation ha “comprato” Forum e Carroponte

News Musica

Ghali: «So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore»

Dopo le polemiche, il rapper che si esibirà domani all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha diffuso uno scritto. «So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia»