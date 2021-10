Little Steven: «I Måneskin stanno riportando da soli il rock nel mainstream mondiale»

Cinque mesi fa, dopo la vittoria del Måneskin all’Eurovision, si era limitato a un «niente male» in risposta a un fan che gli chiedeva un parere su Zitti e buoni. «L’ultima volta che ho guardato l’Eurovision erano tutte ballate. È un bel cambiamento».span id=”Part1″ class=”article”>

Questa volta Stevie Van Zandt, alias Little Steven, rocker americano che si divide fra l’attività solista, quella al fianco di Bruce Springsteen nella E Street Band e quella di attore, dichiara ancora più chiaramente il suo apprezzamento per quel che sta facendo la band italiana.

Il chitarrista era al concerto dell’altro ieri sera al Bowery Ballroom di New York. Si è fatto scattare una foto assieme ai quattro e ha commentato quel che stanno facendo su Twitter.

«Eccomi con miei fratelli e la mia sorella dei Måneskin che hanno tirato giù il Bowery Ballroom ieri sera», scrive. «Stanno riportando da soli il rock nel mainstream mondiale».

With my Italian brothers and sister Måneskin who tore up the Bowery Ballroom last night. They are single-handedly bringing Rock back to the mainstream worldwide. pic.twitter.com/Fuy7TK4cFZ

— Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) October 28, 2021