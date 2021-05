Little Steven: «I Måneskin? Not bad»

I Måneskin? Non sono tanto male. Lo dice Little Steven, ovvero Stevie Van Zandt. Un fan ha chiesto su Twitter al chitarrista di Bruce Springsteen un parere su Zitti e buoni, linkandone il video: «Immagino che l’Eurovision Song Contest non sia la tua tazza di tè, ma in quanto italo-americano che ne pensi dei concorrenti italiani dell’ESC 2021?».

Little Steven ha risposto: «Non male. L’ultima volta che ho guardato l’Eurovision erano tutte ballate. È un bel cambiamento».

Not bad! Last time I looked Eurovision was all ballads. So that’s a nice change. https://t.co/KqGzxRsoqv — Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) May 20, 2021

I Måneskin hanno prontamente risposto: «Faremo del nostro meglio per portare un po’ di rock su quel palco, grazie Stevie».

We’ll do our best to bring some rock to the stage, thanks Stevie 🤟🏻 https://t.co/ZlM6dxEh3w — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 20, 2021

A questo link trovate la nostra guida a tutte le canzoni dell’edizione 2021 dell’Eurofestival. La finale a cui parteciperanno i Måneskin si terrà sabato 22 maggio.