L’invasore di campo durante Italia-Inghilterra è un concorrente del talent delle Little Mix

L’invasore di campo che ha interrotto la finale di calcio di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è un concorrente dello show televisivo inglese Little Mix: The Search. Si chiama Adam Harison e ieri sera a un certo punto è corso in campo a Wembley durante il secondo tempo della partita. È stato necessario l’intervento di diversi steward per fermarlo e permettere la ripresa del gioco.

Nessuno, però, ha visto in tv la sua “impresa”, visto che da qualche tempo è stato deciso di non dare risalto a questo genere di gesto. Ma è stato lo stesso Harison a rivelarlo sui social. Nel suo account Instagram ha pubblicato la foto mentre viene scortato fuori dal rettangolo verde, accompagnata da questo post: «Alla fine… amo il mio Paese, l’ho fatto per divertirmi. Stasera nient’altro che amore e rispetto per l’Inghilterra. BIG LOVE PEOPLE. Sempre».

Harison è un membro insieme a Kaci Brookz, Talis Eros, Zeekay e Lee Collinson della boy band New Priority che ha partecipato al talent show della BBC Little Mix: The Search. Lo scopo del talent andato in onda nel 2020 era selezionare il gruppo che avrebbe aperto il tour delle Little Mix, che hanno giudicato i concorrenti. La pandemia ha poi obbligato il gruppo ha cancellare il tour dell’album Confetti uscito a novembre 2020.

Harison ha saltato i cartelloni pubblicitari con una maglia in mano, ma una volta entrato in campo indossava soltanto un paio di pantaloni. Due membri della sicurezza hanno provato a fermarlo, invano, ma poi lo hanno inseguito riuscendo ad acciuffarlo soltanto sulla opposta fascia laterale. Una volta bloccato, a pochi metri dal portiere dell’Italia Gianluigi Donnarumma, altri steward lo hanno scorato all’esterno.

Già prima dell’invasione di campo, su Instagram, Harison aveva pubblicato alcune storie su Instagram dove lo si vede sugli spalti di Wembley festeggiare il gol della propria nazionale, l’Inghilterra ovviamente, a soli 2 minuti dall’inizio. In queste immagini indossa una maglia rossa mentre gli altri tifosi applaudono e saltano intorno a lui. Quando gli hanno chiesto perché l’abbia fatto, ha semplicemente risposto: «Be’, è ​​stato divertente». Dato il risultato finale, poi si dev’essere divertito un po’ meno.