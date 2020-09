Linkin Park, guarda il documentario su ‘A Thousand Suns’

Nel decennale dell’album A Thousand Suns, che uscì il 14 settembre 2010, i Linkin Park hanno diffuso su YouTube il documentario Meeting of a Thousand Suns, precedentemente disponibile in DVD. Prodotto da Rick Rubin, l’album finì al numero uno in una dozzina di Paesi al mondo, fra cui l’Italia.

Il 9 ottobre uscirà un’edizione deluxe di un disco ancora più importante per la band, l’esordio Hybrid Theory che compie vent’anni. La nuova edizione conterrà demo, remix e rarità. L’edizione in cinque CD conterrà l’originale Hybrid Theory, l’album doppio platino Reanimation, un disco di lati B e rarità, 18 tracce circolate finora solo nel fan club Linkin Park Underground e i Forgotten Demos con 12 tracce inedite tra cui She Couldn’t, oltre a tre DVD e tre vinili.