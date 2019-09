Till Lindemann e Peter Targen hanno condiviso il nuovo singolo del loro progetto.

Steh Auf arriva a 4 anni di distanza dal disco Skills in Pills ed è il primo estratto dal loro nuovo disco in uscita il 22 novembre. Potete ascoltarlo qui:

Questa la tracklist di F & M:

01. Stand Up

02. I Don’t Know

03. Omnivores

04. Blood

05. Gag

06. Woman & Man

07. Oh So much

08. Sleep

09. Rubber

10. Place One

11. Who Knows That?