Lil Nas X si scusa con i fan cristiani: «Lo so, mi sono spinto troppo in là»

L’avete visto il video di J. Christ, dove Lil Nas X ha paragonato il suo comeback musicale a quello di Gesù Cristo e ha, come suo solito, profanato tutti i simboli della religione istituzionale?

Nonostante non fosse certo la prima volta che l’artista sfoggiava il suo lato iconoclasta (ve lo ricordate il video di Montero, giusto?), qui le cose sembrano diverse, tanto da spingere Lil Nas X – dopo essersi fatto scattare una foto messo in croce e aver paragonato l’entrata in paradiso al photocall del Met Gala – a pubblicare un video di scuse per tutti coloro che si fossero sentiti offesi sul suo profilo Instagram.

«Lo so, mi sono spinto troppo in là questa volta. Posso fingere che non me ne importi, e invece questa situazione ha avuto un impatto mentale su di me. Non sono un demone malvagio che cerca di distruggere i valori di tutti, o cose del genere. Non sono così».

Ha poi specificato come i suoi intenti fossero puramente artistici, e per nulla legati a sue posizioni personali nei confronti della religione cristiana o di chi la pratica: «Quando ho realizzato il video, sapevo che ci sarebbero state delle persone scontente semplicemente perché la religione è un argomento molto delicato per tanti. Ma non volevo deridere nessuno, non era un gesto di sfida verso i cristiani. Era letteralmente il mio modo di dire che sono tornato, come Gesù».

Per poi concludere: «Voglio che i miei fan cristiani sappiano che non sono contro di voi. Sono stato messo su questa terra per avvicinare le persone e promuovere l’amore. Questo è chi sono».