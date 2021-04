Lil Nas X ha lanciato il videograme online gratuito ‘Twerk Hero’

Sognavate di acchiappare il sedere di Lil Nas X e agitarlo col mouse al ritmo di Montero (Call Me By Your Name)? Ora potete farlo.

Dopo le controverse Air Max sataniche, il cantante americano ha lanciato il gioco online gratuito Twerk Hero. Lo trovate qui. È naturalmente ispirato al video di Montero di cui riprende l’ambientazione fantasy e l’idea di twerkare col demonio.

Il funzionamento è molto semplice. Sullo schermo c’è una versione digitale di Lil Nas X visto di schiena. Bisogna cliccare sul sedere e agitarlo al ritmo di musica mentre piovono da tutte le direzioni dei tridenti. Scopo: non perdere il ritmo della twerkata e guadagnare tre stelle. Per chi non ce la fa, c’è sempre l’opzione “retry”.

A questo link potete vedere il video di Montero e qui leggere che cosa ne pensano i satanisti.