Lil Nas X esplora l’Area 51 nel nuovo video animato di ‘Old Town Road’

È uscito un nuovo video di Old Town Road, il singolo di Lil Nas X che sta dominando le classifiche americane. Questa volta si tratta di una clip animata, diretta da Somehoodlum, e arriva subito dopo il remix con le nuove strofe di Young Thug e Mason Ramsey. Nel video, Lil Nas X e Billy Ray Cyrus entrano nell’Area 51, dove (ovviamente) il governo nasconde moltissimi alieni, tra cui Thanos del Marvel Cinematic Universe.

