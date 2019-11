Ligabue festeggia i 30 anni di carriera a Campovolo

La notizia è freschissima: Luciano Ligabue ha annunciato che festeggerà i 30 anni di carriera a Campovolo, nella nuova RCF Arena Reggio Emilia che è nata per la musica e può ospitare fino a 100 mila persone. La data è fissata per il 12 settembre 2020, e l’evento si chiamerà 30 anni in un giorno. Ecco l’annuncio del cantautore sui social:

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 13 novembre su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali.