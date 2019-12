‘Life on Mars?’ di David Bowie, ascolta la cover di Trent Reznor

Trent Reznor dei Nine Inch Nails e Atticus Ross hanno pubblicato una versione strumentale di Life on Mars?, il classico di David Bowie tratto dall’album del 1971 Hunky Dory. La cover è contenuta nel settimo episodio di Watchmen. Reznor e Ross sono autori della colonna sonora originale della serie HBO, pubblicata in tre diversi dischi in vinile. I primi due volumi sono già usciti, il terzo uscirà il 16 dicembre.

«Come vedrete, è una serie molto intensa e profonda, con diverse vicende intrecciate tra loro», ha detto Reznor a Rolling Stone a proposito di Watchmen. «Quando abbiamo visto in anteprima il premontato abbiamo cominciato a capire che la musica avrebbe avuto un ruolo di primo piano, ben più che di semplice sottofondo».

A proposito della pubblicazioni in tre distinti vinili, Reznor ha spiegato che «di questi tempi, quando scarichi un bel po’ di roba sul pubblico – tipo un paio d’ore di musica – il 90 per cento viene ignorata. Per questo frazionarla è una buona cosa. La motivazione non è stata quella di monetizzare tre volte: non è sicuramente un fattore decisivo. E la stiamo pubblicando in vinile perché l’oggetto fisico sta tornando».