Liberato torna a Napoli e Milano

Dopo l’arrivo a sorpresa del suo primo album (e della serie che lo accompagna), Liberato ha annunciato due eventi che si terranno a Milano e Napoli nei prossimi giorni.

Al momento non si sa ancora molto: Liberato ha pubblicato solo due stories su Instagram con le date, il 23 a Milano e il 25 a Napoli, l’hashtag #magazziniliberati e una frase in napoletano, n’appòc t’o ddic’ (tra poco te lo dico). In realtà, considerando quanto poco manca alla prima delle due date, è difficile che quello di Liberato sia un concerto e non l’apertura di un pop up shop o l’annuncio di una collaborazione. Probabilmente a mezzanotte ne sapremo qualcosa in più.

Il 22 giugno, invece, ci sarà il concerto di Liberato a Roma. La location, al momento, è ancora segreta.